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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 104
Yunus
104
10:104
قل يا ايها الناس ان كنتم في شك من ديني فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله ولاكن اعبد الله الذي يتوفاكم وامرت ان اكون من المومنين ١٠٤
قُلْ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِى شَكٍّۢ مِّن دِينِى فَلَآ أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَـٰكِنْ أَعْبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِى يَتَوَفَّىٰكُمْ ۖ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٤
قُلۡ
ﲥ
يَٰٓأَيُّهَا
ﲦ
ٱلنَّاسُ
ﲧ
إِن
ﲨ
كُنتُمۡ
ﲩ
فِي
ﲪ
شَكّٖ
ﲫ
مِّن
ﲬ
دِينِي
ﲭ
فَلَآ
ﲮ
أَعۡبُدُ
ﲯ
ٱلَّذِينَ
ﲰ
تَعۡبُدُونَ
ﲱ
مِن
ﲲ
دُونِ
ﲳ
ٱللَّهِ
ﲴ
وَلَٰكِنۡ
ﲵ
أَعۡبُدُ
ﲶ
ٱللَّهَ
ﲷ
ٱلَّذِي
ﲸ
يَتَوَفَّىٰكُمۡۖ
ﲹﲺ
وَأُمِرۡتُ
ﲻ
أَنۡ
ﲼ
أَكُونَ
ﲽ
مِنَ
ﲾ
ٱلۡمُؤۡمِنِينَ
ﲿ
١٠٤
ﳀ
Zeg: "O mensen, als jullie twijfelen aan mijn godsdienst: ik aanbid niet wat jullie naast Allah aanbidden, maar ik aanbid Allah die jullie wegneemt. En mij is bevolen om tot de gelovigen te behoren.
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