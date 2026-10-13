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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 102
Yunus
102
10:102
فهل ينتظرون الا مثل ايام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا اني معكم من المنتظرين ١٠٢
فَهَلْ يَنتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلَوْا۟ مِن قَبْلِهِمْ ۚ قُلْ فَٱنتَظِرُوٓا۟ إِنِّى مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ١٠٢
فَهَلۡ
ﲈ
يَنتَظِرُونَ
ﲉ
إِلَّا
ﲊ
مِثۡلَ
ﲋ
أَيَّامِ
ﲌ
ٱلَّذِينَ
ﲍ
خَلَوۡاْ
ﲎ
مِن
ﲏ
قَبۡلِهِمۡۚ
ﲐﲑ
قُلۡ
ﲒ
فَٱنتَظِرُوٓاْ
ﲓ
إِنِّي
ﲔ
مَعَكُم
ﲕ
مِّنَ
ﲖ
ٱلۡمُنتَظِرِينَ
ﲗ
١٠٢
ﲘ
Wachten zij dan alleen maar op rampen zoals van degenen die hen vooraf gingen? Zeg: "Wachten jullie dan maar. Voorwaar, ik behoor met jullie tot de wachtenden."
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