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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Yunus Ayah 100
Yunus
100
10:100
وما كان لنفس ان تومن الا باذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون ١٠٠
وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ١٠٠
وَمَا
ﱨ
كَانَ
ﱩ
لِنَفۡسٍ
ﱪ
أَن
ﱫ
تُؤۡمِنَ
ﱬ
إِلَّا
ﱭ
بِإِذۡنِ
ﱮ
ٱللَّهِۚ
ﱯﱰ
وَيَجۡعَلُ
ﱱ
ٱلرِّجۡسَ
ﱲ
عَلَى
ﱳ
ٱلَّذِينَ
ﱴ
لَا
ﱵ
يَعۡقِلُونَ
ﱶ
١٠٠
ﱷ
En geen ziel kan geloven, behalve met verlof van Allah. En Hij legt een bestraffing op aan degenen die hun verstand niet gebruiken.
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Tafsir Fathul Majid
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