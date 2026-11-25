[ أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ (٧٧) ] (ئیبنو عهبباس) دهفهرمێت: (عاصى كوڕى وائیل) ئێسقانێكى رزیوى ههڵگرت و به دهستى وردى كرد، پاشان به پێغهمبهرى خواى - صلی الله علیه وسلم - وت: ئایا خواى گهوره له پاش ئهوهى ئهم ئێسقانه ئاوا رزیوه زیندووى دهكاتهوه؟! پێغهمبهرى خوا - صلی الله علیه وسلم - فهرمووى: بهڵێ خواى گهوره دهتمرێنێت پاشان زیندووت دهكاتهوه پاشان دهتخاته ناو ئاگرى دۆزهخهوه، ئهم ئایهتانهى كۆتایی سورهتهكه دابهزى: ئایا مرۆڤ نابینێ كه ئێمه دروستمان كردووه له دڵۆپه ئاوێك بهڵام كاتێك كه گهوره ئهبێ بووه به دوژمنێكی ئاشكراو دژایهتی خوای گهوره ئهكات