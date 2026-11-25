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Tafsir Fathul Majid Tafseer: Ya-Sin Ayah 76
Ya-Sin
76
36:76
فلا يحزنك قولهم انا نعلم ما يسرون وما يعلنون ٧٦
فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ ۘ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ٧٦
فَلَا
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يَحۡزُنكَ
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قَوۡلُهُمۡۘ
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إِنَّا
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نَعۡلَمُ
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مَا
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يُسِرُّونَ
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وَمَا
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يُعۡلِنُونَ
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٧٦
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Laten hun woorden jou daarom niet treurig maken: Voorwaar, Wij weten wat zij verbergen en wat zij openlijk doen.
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Tafsir Fathul Majid
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