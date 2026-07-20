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Ya-Sin
76
36:76
فلا يحزنك قولهم انا نعلم ما يسرون وما يعلنون ٧٦
فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ ۘ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ٧٦
فَلَا
يَحۡزُنكَ
قَوۡلُهُمۡۘ
إِنَّا
نَعۡلَمُ
مَا
يُسِرُّونَ
وَمَا
يُعۡلِنُونَ
٧٦
Laten hun woorden jou daarom niet treurig maken: Voorwaar, Wij weten wat zij verbergen en wat zij openlijk doen.
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Reflecties
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Qiraat
Hadith
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Reflecties zijn persoonlijke perspectieven, deze kunnen niet worden aangenomen als maatstaf voor de interpretatie.
sharifa alamri
Volgen
2 jaar geleden
·
Verwijzen naar
Ayah 36:76
Don’t worry about people intentions towards you. You do you , remember Allah is always with you Seeing, Hearing.
And He knows what people say out loud or keep within themselves.
A lesson in Tawakul توكل
7
0
Hammad Fahim
Volgen
30 weken geleden
·
Verwijzen naar
Ayah 36:50-83
Assalamu Alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh!
InshaAllah we will continue our Live Interactive Reflection Workshops-ReflectionRetreats at 2:30pm (GMT)/ 20th December 2025. These workshops are designed to help you in reflecting on the Quran more effectively inshAllah.
The sessions touch on;
1- The Five Lenses for reflecting on the Quran as developed by our resident scholar Dr. Sohaib Saeed which you can find here
http://www.quranreflect....
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