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Tafsir Fathul Majid Tafseer: Ya-Sin Ayah 74
Ya-Sin
74
36:74
واتخذوا من دون الله الهة لعلهم ينصرون ٧٤
وَٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَةًۭ لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ ٧٤
وَٱتَّخَذُواْ
ﱝ
مِن
ﱞ
دُونِ
ﱟ
ٱللَّهِ
ﱠ
ءَالِهَةٗ
ﱡ
لَّعَلَّهُمۡ
ﱢ
يُنصَرُونَ
ﱣ
٧٤
ﱤ
En zij nemen naast Allah goden in de hoop dat zij geholpen zullen worden.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.