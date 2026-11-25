Aanmelden
Aanmelden
Aanmelden
Taal selecteren
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafseer: Ya-Sin Ayah 73
Ya-Sin
73
36:73
ولهم فيها منافع ومشارب افلا يشكرون ٧٣
وَلَهُمْ فِيهَا مَنَـٰفِعُ وَمَشَارِبُ ۖ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ٧٣
وَلَهُمۡ
ﱕ
فِيهَا
ﱖ
مَنَٰفِعُ
ﱗ
وَمَشَارِبُۚ
ﱘﱙ
أَفَلَا
ﱚ
يَشۡكُرُونَ
ﱛ
٧٣
ﱜ
En voor hen is er nut in en een (bron van) driken. Zijn zij dan niet dankbaar?
Tafseers
Lagen
Lessen
Reflecties
Antwoorden
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.