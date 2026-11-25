Aanmelden
Aanmelden
Aanmelden
Taal selecteren
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafseer: Ya-Sin Ayah 69
Ya-Sin
69
36:69
وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذكر وقران مبين ٦٩
وَمَا عَلَّمْنَـٰهُ ٱلشِّعْرَ وَمَا يَنۢبَغِى لَهُۥٓ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌۭ وَقُرْءَانٌۭ مُّبِينٌۭ ٦٩
وَمَا
ﲺ
عَلَّمۡنَٰهُ
ﲻ
ٱلشِّعۡرَ
ﲼ
وَمَا
ﲽ
يَنۢبَغِي
ﲾ
لَهُۥٓۚ
ﲿﳀ
إِنۡ
ﳁ
هُوَ
ﳂ
إِلَّا
ﳃ
ذِكۡرٞ
ﳄ
وَقُرۡءَانٞ
ﳅ
مُّبِينٞ
ﳆ
٦٩
ﳇ
En Wij hebben hem (Mohammed) het dichten niet onderwezen en het past hem niet. Het is niets dan een Vermaning en een duidelijke Koran.
Tafseers
Lagen
Lessen
Reflecties
Antwoorden
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.