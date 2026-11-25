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Tafsir Fathul Majid Tafseer: Ya-Sin Ayah 66
Ya-Sin
66
36:66
ولو نشاء لطمسنا على اعينهم فاستبقوا الصراط فانى يبصرون ٦٦
وَلَوْ نَشَآءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰٓ أَعْيُنِهِمْ فَٱسْتَبَقُوا۟ ٱلصِّرَٰطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ ٦٦
وَلَوۡ
ﲜ
نَشَآءُ
ﲝ
لَطَمَسۡنَا
ﲞ
عَلَىٰٓ
ﲟ
أَعۡيُنِهِمۡ
ﲠ
فَٱسۡتَبَقُواْ
ﲡ
ٱلصِّرَٰطَ
ﲢ
فَأَنَّىٰ
ﲣ
يُبۡصِرُونَ
ﲤ
٦٦
ﲥ
En als Wij gewild hadden, dan hadden Wij zeker het gezichtvermogen uitgewist van hun ogen, waarna zij een wedloop naar het Pad zouden houden, maar hoe zouden zij (dat) kunnen zien?
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Tafsir Fathul Majid
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