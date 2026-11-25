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Tafsir Fathul Majid Tafseer: Ya-Sin Ayah 61
Ya-Sin
61
36:61
وان اعبدوني هاذا صراط مستقيم ٦١
وَأَنِ ٱعْبُدُونِى ۚ هَـٰذَا صِرَٰطٌۭ مُّسْتَقِيمٌۭ ٦١
وَأَنِ
ﱳ
ٱعۡبُدُونِيۚ
ﱴﱵ
هَٰذَا
ﱶ
صِرَٰطٞ
ﱷ
مُّسۡتَقِيمٞ
ﱸ
٦١
ﱹ
En aanbidt Mij: dat is het rechte Pad.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.