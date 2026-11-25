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Tafsir Fathul Majid Tafseer: Ya-Sin Ayah 59
Ya-Sin
59
36:59
وامتازوا اليوم ايها المجرمون ٥٩
وَٱمْتَـٰزُوا۟ ٱلْيَوْمَ أَيُّهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٥٩
وَٱمۡتَٰزُواْ
ﱞ
ٱلۡيَوۡمَ
ﱟ
أَيُّهَا
ﱠ
ٱلۡمُجۡرِمُونَ
ﱡ
٥٩
ﱢ
Gaat op deze Dag (van de gelovigen) weg, O jullie misdadigers!
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.