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Tafsir Fathul Majid Tafseer: Ya-Sin Ayah 58
Ya-Sin
58
36:58
سلام قولا من رب رحيم ٥٨
سَلَـٰمٌۭ قَوْلًۭا مِّن رَّبٍّۢ رَّحِيمٍۢ ٥٨
سَلَٰمٞ
ﱘ
قَوۡلٗا
ﱙ
مِّن
ﱚ
رَّبّٖ
ﱛ
رَّحِيمٖ
ﱜ
٥٨
ﱝ
"Salâm!" Een Woord van een Meest Barmhartige Heer.
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