Aanmelden
Aanmelden
Aanmelden
Taal selecteren
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafseer: Ya-Sin Ayah 56
Ya-Sin
56
36:56
هم وازواجهم في ظلال على الارايك متكيون ٥٦
هُمْ وَأَزْوَٰجُهُمْ فِى ظِلَـٰلٍ عَلَى ٱلْأَرَآئِكِ مُتَّكِـُٔونَ ٥٦
هُمۡ
ﱉ
وَأَزۡوَٰجُهُمۡ
ﱊ
فِي
ﱋ
ظِلَٰلٍ
ﱌ
عَلَى
ﱍ
ٱلۡأَرَآئِكِ
ﱎ
مُتَّكِـُٔونَ
ﱏ
٥٦
ﱐ
Zij en hun echtgenotes zullen zich in schaduwen bevinden, op rustbanken leunend.
Tafseers
Lagen
Lessen
Reflecties
Antwoorden
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.