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Tafsir Fathul Majid Tafseer: Ya-Sin Ayah 54
Ya-Sin
54
36:54
فاليوم لا تظلم نفس شييا ولا تجزون الا ما كنتم تعملون ٥٤
فَٱلْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌۭ شَيْـًۭٔا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٥٤
فَٱلۡيَوۡمَ
ﳑ
لَا
ﳒ
تُظۡلَمُ
ﳓ
نَفۡسٞ
ﳔ
شَيۡـٔٗا
ﳕ
وَلَا
ﳖ
تُجۡزَوۡنَ
ﳗ
إِلَّا
ﳘ
مَا
ﳙ
كُنتُمۡ
ﳚ
تَعۡمَلُونَ
ﳛ
٥٤
ﳜ
Dan zal op deze Dag niemand onrecht aangedaan worden en jullie zullen slechts worden beloond voor wat jullie plachten te doen.
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