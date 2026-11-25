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Tafsir Fathul Majid Tafseer: Ya-Sin Ayah 52
Ya-Sin
52
36:52
قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هاذا ما وعد الرحمان وصدق المرسلون ٥٢
قَالُوا۟ يَـٰوَيْلَنَا مَنۢ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا ۜ ۗ هَـٰذَا مَا وَعَدَ ٱلرَّحْمَـٰنُ وَصَدَقَ ٱلْمُرْسَلُونَ ٥٢
قَالُواْ
ﲷ
يَٰوَيۡلَنَا
ﲸ
مَنۢ
ﲹ
بَعَثَنَا
ﲺ
مِن
ﲻ
مَّرۡقَدِنَاۜۗ
ﲼﲽ ﲾ
هَٰذَا
ﲿ
مَا
ﳀ
وَعَدَ
ﳁ
ٱلرَّحۡمَٰنُ
ﳂ
وَصَدَقَ
ﳃ
ٱلۡمُرۡسَلُونَ
ﳄ
٥٢
ﳅ
Zij zeggen: "Wee ons! Wie heeft ons van onze rustplaatsen doen opstaan? Dat is wat de Barmhartige heeft aangezegd, en de Gezondenen hebben de waarheid gesproken."
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