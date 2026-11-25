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Tafsir Fathul Majid Tafseer: Ya-Sin Ayah 51
Ya-Sin
51
36:51
ونفخ في الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون ٥١
وَنُفِخَ فِى ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ ٥١
وَنُفِخَ
ﲬ
فِي
ﲭ
ٱلصُّورِ
ﲮ
فَإِذَا
ﲯ
هُم
ﲰ
مِّنَ
ﲱ
ٱلۡأَجۡدَاثِ
ﲲ
إِلَىٰ
ﲳ
رَبِّهِمۡ
ﲴ
يَنسِلُونَ
ﲵ
٥١
ﲶ
En er wordt op de bazuin geblazen, daarop snellen zij uit de graven naar hun Heer.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.