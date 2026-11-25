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Tafsir Fathul Majid Tafseer: Ya-Sin Ayah 50
Ya-Sin
50
36:50
فلا يستطيعون توصية ولا الى اهلهم يرجعون ٥٠
فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةًۭ وَلَآ إِلَىٰٓ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ٥٠
فَلَا
ﲤ
يَسۡتَطِيعُونَ
ﲥ
تَوۡصِيَةٗ
ﲦ
وَلَآ
ﲧ
إِلَىٰٓ
ﲨ
أَهۡلِهِمۡ
ﲩ
يَرۡجِعُونَ
ﲪ
٥٠
ﲫ
Dan kunnen zij (elkaar) niet raadplegen en zij kunnen niet tot hun familie terugkeren.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.