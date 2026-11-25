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Tafsir Fathul Majid Tafseer: Ya-Sin Ayah 40
Ya-Sin
40
36:40
لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون ٤٠
لَا ٱلشَّمْسُ يَنۢبَغِى لَهَآ أَن تُدْرِكَ ٱلْقَمَرَ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِ ۚ وَكُلٌّۭ فِى فَلَكٍۢ يَسْبَحُونَ ٤٠
لَا
ﳃ
ٱلشَّمۡسُ
ﳄ
يَنۢبَغِي
ﳅ
لَهَآ
ﳆ
أَن
ﳇ
تُدۡرِكَ
ﳈ
ٱلۡقَمَرَ
ﳉ
وَلَا
ﳊ
ٱلَّيۡلُ
ﳋ
سَابِقُ
ﳌ
ٱلنَّهَارِۚ
ﳍﳎ
وَكُلّٞ
ﳏ
فِي
ﳐ
فَلَكٖ
ﳑ
يَسۡبَحُونَ
ﳒ
٤٠
ﳓ
Het is niet mogelijk dat de zon de maan bereikt en de nacht kan de dag niet inhalen. Allen bewegen in een kringloop.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.