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Tafsir Fathul Majid Tafseer: Ya-Sin Ayah 39
Ya-Sin
39
36:39
والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم ٣٩
وَٱلْقَمَرَ قَدَّرْنَـٰهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَٱلْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ ٣٩
وَٱلۡقَمَرَ
ﲻ
قَدَّرۡنَٰهُ
ﲼ
مَنَازِلَ
ﲽ
حَتَّىٰ
ﲾ
عَادَ
ﲿ
كَٱلۡعُرۡجُونِ
ﳀ
ٱلۡقَدِيمِ
ﳁ
٣٩
ﳂ
En Wij hebben voor de maan standen bepaald, zodat zij terugkeert als een oud sikkeltje van een dadeltros.
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Tafsir Fathul Majid
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