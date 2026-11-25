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Tafsir Fathul Majid Tafseer: Ya-Sin Ayah 37
Ya-Sin
37
36:37
واية لهم الليل نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون ٣٧
وَءَايَةٌۭ لَّهُمُ ٱلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ ٣٧
وَءَايَةٞ
ﲧ
لَّهُمُ
ﲨ
ٱلَّيۡلُ
ﲩ
نَسۡلَخُ
ﲪ
مِنۡهُ
ﲫ
ٱلنَّهَارَ
ﲬ
فَإِذَا
ﲭ
هُم
ﲮ
مُّظۡلِمُونَ
ﲯ
٣٧
ﲰ
En een Teken voor hen is de nacht waarvan Wij de dag onttrekken, dan bevinden zij zich in de duisternis.
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