{ ماناكانى (أمة) له قورئاندا} [ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ ] وه ئهگهر ئێمه سزایان دوا بخهین تا كاتێكی دیاریكراو [ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ ] ئهو كاته پرسیار ئهكهن و پهله ئهكهن و ئهڵێن: ئهوه بۆ سزای خوای گهوره دانابهزێته سهرمان چی ڕێگری لێ كردووه [ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ ] با بزانن ڕۆژێك كه سزای خوای گهوره دێت لهسهر ئهوان لاناچێ وه تووشیان ئهبێت [ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (٨) ] وه ئهو سزایهى كه پهلهیان لێ ئهكرد و گاڵتهیان پێ ئهكرد ئهیانگرێتهوه، (أُمَّة) لهقورئانى پیرۆزدا به چهند مانایهك هاتووه لهوانه: (كاتى دیاریكراو) وهكو ئهم ئایهته، وه له سورهتى (يوسف/ ٤٥) [ وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ ] ، وه بهماناى (پێشهواو ئیمام) هاتووه وهكو له سورهتى (النحل/ ١٢٠) [ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً ] ، وه به ماناى (دین) هاتووه وهكو له سورهتى (الزخرف/ ٢٣) [ إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ ]، وه بهماناى جهماعهت و كۆمهڵه خهڵكێك هاتووه وهكو له سورهتى (القصص/ ٢٣) [ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ ].