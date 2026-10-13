[ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ ] كافران و بێباوهڕان سینگی خۆیان دهرئهپهڕاندو سهریان شۆڕ ئهكرده بان سینگیان بۆ ئهوهی كه خۆیان له پێغهمبهری خوا - صلی الله علیه وسلم - بشارنهوهو نهیانبینێت بۆ ئهوهی بانگیان نهكات بۆ ئیمان هێنان، یان به گومانى خۆیان بۆ ئهوهى خواى گهوره نهیانبینێت له نهزانیاندا، یان له رق لێبوونیان له پێغهمبهری خوا - صلی الله علیه وسلم - [ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ] (ئیبنو عهبباس) دهفهرمێت: ههندێك له هاوهڵان پێیان ناخۆش بوو له كاتى سهرئاو كردن یان جیماع كردن به رووتى پشت له ئاسمان بكهن خواى گهوره ئهم ئایهتهى دابهزاند: كاتێك كه به پۆشاكهكانیان خۆیان دائهپۆشن، یان كاتێك كه سینگیان دهرئهپهڕێنن و قسهی خراپ له دڵیاندا ئهشارنهوه خوای گهوره ئاگای له نهێنی و ئاشكرای ئهوان ههیه [ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (٥) ] بهراستى خوای گهوره زانایه بهو دڵهی كه له ناو سینگهكاندایه ههرچیهكی تیا بشارنهوه.