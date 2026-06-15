Aanmelden
Aanmelden
Aanmelden
Taal selecteren
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Hud
36
11:36
واوحي الى نوح انه لن يومن من قومك الا من قد امن فلا تبتيس بما كانوا يفعلون ٣٦
وَأُوحِىَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُۥ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا۟ يَفْعَلُونَ ٣٦
ﳂ
ﳃ
ﳄ
ﳅ
ﳆ
ﳇ
ﳈ
ﳉ
ﳊ
ﳋ
ﳌ
ﳍ
ﳎ
ﳏ
ﳐ
ﳑ
ﳒ
ﳓ
En er werd aan Nôeh geopenbaard: "Voorwaar, van jouw volk zal nooit iemand geloven, behalve degenen die reeds geloofden, treur daarom niet over wat zij plachten te doen.
Tafseers
Lagen
Lessen
Reflecties
Antwoorden
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ
] دوای نۆ سهدو پهنجا ساڵ دهعوهو بانگهواز خوای گهوره وهحی بۆ نوح -
صلی الله علیه وسلم
- نارد ئهی نوح لهمهودوا هیچ كهسێك ئیمان ناهێنێ له قهومهكهت تهنها ئهوانه نهبێ كه پێشتر ئیمانیان هێناوه بێئومێد به له ئیمان هێنانیان [
فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (٣٦)
] وه خهفهت مهخۆ له كردهوه خراپهكانی ئهوان كه ئیمان ناهێنن.