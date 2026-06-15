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Hud
34
11:34
ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم واليه ترجعون ٣٤
وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِىٓ إِنْ أَرَدتُّ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيَكُمْ ۚ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٣٤
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En mijn raad baat jullie niet, als ik jullie raad zou willen geven. Als Allah jullie wil doen dwalen: Hij is jullie Heer en tot Hem worden jullie terugge keerd."
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ
] وه چهندێك من ئامۆژگاریتان بكهم ئامۆژگاری من بۆ ئێوه سوودی نیه لهبهر ئهوهی حهق وهرناگرن وه حهقهكه ئاشكرایه، وه كه خوای گهوره بیهوێ گومڕاتان بكات كه ئێوه شایهنی هیدایهت نهبن و ڕێگای گومڕایی بگرنه بهر [
هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٣٤)
] ههر ئهو پهروهردگاری ئێوهیهو ههر بۆ لای ئهویش ئهگهڕێنهوه.