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Hud
33
11:33
قال انما ياتيكم به الله ان شاء وما انتم بمعجزين ٣٣
قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُم بِهِ ٱللَّهُ إِن شَآءَ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ٣٣
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Hij zei: "Voorwaar, Allah doet het komen, als Hij wil. En jullie zullen er niet aan kunnen ontkomen.
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العربية
Tafseer Al-Baghawi
( قال إنما يأتيكم به الله إن شاء )
يعني : بالعذاب ،
( وما أنتم بمعجزين )
بفائتين .