Aanmelden
Aanmelden
Aanmelden
Taal selecteren
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ghafir Ayah 84
Ghafir
84
40:84
فلما راوا باسنا قالوا امنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين ٨٤
فَلَمَّا رَأَوْا۟ بَأْسَنَا قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَحْدَهُۥ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِۦ مُشْرِكِينَ ٨٤
فَلَمَّا
ﲭ
رَأَوۡاْ
ﲮ
بَأۡسَنَا
ﲯ
قَالُوٓاْ
ﲰ
ءَامَنَّا
ﲱ
بِٱللَّهِ
ﲲ
وَحۡدَهُۥ
ﲳ
وَكَفَرۡنَا
ﲴ
بِمَا
ﲵ
كُنَّا
ﲶ
بِهِۦ
ﲷ
مُشۡرِكِينَ
ﲸ
٨٤
ﲹ
En toen zij Onze straf zagen, zeiden zij: "Wij geloven in Allah, de Énige. En wij geloven niet in wat wij aan Hem plachten toe te kennen.
Tafseers
Lagen
Lessen
Reflecties
Antwoorden
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.