Aanmelden
Aanmelden
Aanmelden
Taal selecteren
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ghafir Ayah 80
Ghafir
80
40:80
ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ٨٠
وَلَكُمْ فِيهَا مَنَـٰفِعُ وَلِتَبْلُغُوا۟ عَلَيْهَا حَاجَةًۭ فِى صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ٨٠
وَلَكُمۡ
ﱮ
فِيهَا
ﱯ
مَنَٰفِعُ
ﱰ
وَلِتَبۡلُغُواْ
ﱱ
عَلَيۡهَا
ﱲ
حَاجَةٗ
ﱳ
فِي
ﱴ
صُدُورِكُمۡ
ﱵ
وَعَلَيۡهَا
ﱶ
وَعَلَى
ﱷ
ٱلۡفُلۡكِ
ﱸ
تُحۡمَلُونَ
ﱹ
٨٠
ﱺ
En voor jullie zijn er baten in. En zodat jullie dàt door middel van hen zullen bereiken, waar in jullie harten behoefte aan is. En op hen en op de schepen worden jullie gedragen.
Tafseers
Lagen
Lessen
Reflecties
Antwoorden
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.