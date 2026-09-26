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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ghafir Ayah 74
Ghafir
74
40:74
من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شييا كذالك يضل الله الكافرين ٧٤
مِن دُونِ ٱللَّهِ ۖ قَالُوا۟ ضَلُّوا۟ عَنَّا بَل لَّمْ نَكُن نَّدْعُوا۟ مِن قَبْلُ شَيْـًۭٔا ۚ كَذَٰلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلْكَـٰفِرِينَ ٧٤
مِن
ﲜ
دُونِ
ﲝ
ٱللَّهِۖ
ﲞﲟ
قَالُواْ
ﲠ
ضَلُّواْ
ﲡ
عَنَّا
ﲢ
بَل
ﲣ
لَّمۡ
ﲤ
نَكُن
ﲥ
نَّدۡعُواْ
ﲦ
مِن
ﲧ
قَبۡلُ
ﲨ
شَيۡـٔٗاۚ
ﲩﲪ
كَذَٰلِكَ
ﲫ
يُضِلُّ
ﲬ
ٱللَّهُ
ﲭ
ٱلۡكَٰفِرِينَ
ﲮ
٧٤
ﲯ
Naast Allah?" Zij zullen zeggen: "Zij zijn van ons verdwenen. Wij plachten voorheen zelfs niets aan te roepen." Zo doet Allah de ongelovigen dwalen.
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