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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ghafir Ayah 73
Ghafir
73
40:73
ثم قيل لهم اين ما كنتم تشركون ٧٣
ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ ٧٣
ثُمَّ
ﲔ
قِيلَ
ﲕ
لَهُمۡ
ﲖ
أَيۡنَ
ﲗ
مَا
ﲘ
كُنتُمۡ
ﲙ
تُشۡرِكُونَ
ﲚ
٧٣
ﲛ
Daarna wordt tot hen gezegd: "WAAr zijn (de afgoden) die jullie toegekend hebben?
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.