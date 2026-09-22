Aanmelden
Aanmelden
Aanmelden
Taal selecteren
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ghafir Ayah 66
Ghafir
66
40:66
۞ قل اني نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وامرت ان اسلم لرب العالمين ٦٦
۞ قُلْ إِنِّى نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَمَّا جَآءَنِىَ ٱلْبَيِّنَـٰتُ مِن رَّبِّى وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ٦٦
۞ قُلۡ
ﲰ ﲱ
إِنِّي
ﲲ
نُهِيتُ
ﲳ
أَنۡ
ﲴ
أَعۡبُدَ
ﲵ
ٱلَّذِينَ
ﲶ
تَدۡعُونَ
ﲷ
مِن
ﲸ
دُونِ
ﲹ
ٱللَّهِ
ﲺ
لَمَّا
ﲻ
جَآءَنِيَ
ﲼ
ٱلۡبَيِّنَٰتُ
ﲽ
مِن
ﲾ
رَّبِّي
ﲿ
وَأُمِرۡتُ
ﳀ
أَنۡ
ﳁ
أُسۡلِمَ
ﳂ
لِرَبِّ
ﳃ
ٱلۡعَٰلَمِينَ
ﳄ
٦٦
ﳅ
Zeg (O Moehammad): "Voorwaar, het is mij verboden dat ik degenen aanbid die jullie naast Allah aanroepen, nadat de bewijzen van mijn Heer tot mij zijn gekomen. En mij is bevolen om mij over te geven aan de Heer der Werelden.
Tafseers
Lagen
Lessen
Reflecties
Antwoorden
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.