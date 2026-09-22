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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ghafir Ayah 65
Ghafir
65
40:65
هو الحي لا الاه الا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين ٦٥
هُوَ ٱلْحَىُّ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ فَٱدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ۗ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ٦٥
هُوَ
ﲠ
ٱلۡحَيُّ
ﲡ
لَآ
ﲢ
إِلَٰهَ
ﲣ
إِلَّا
ﲤ
هُوَ
ﲥ
فَٱدۡعُوهُ
ﲦ
مُخۡلِصِينَ
ﲧ
لَهُ
ﲨ
ٱلدِّينَۗ
ﲩﲪ
ٱلۡحَمۡدُ
ﲫ
لِلَّهِ
ﲬ
رَبِّ
ﲭ
ٱلۡعَٰلَمِينَ
ﲮ
٦٥
ﲯ
Hij is de Levende, geen god is er dan Hij. Roept Hem daarom aan, Hem zuiver aanbiddend. Alle lof zij Allah, de Heer der Werelden.
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