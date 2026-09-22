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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ghafir Ayah 62
Ghafir
62
40:62
ذالكم الله ربكم خالق كل شيء لا الاه الا هو فانى توفكون ٦٢
ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ خَـٰلِقُ كُلِّ شَىْءٍۢ لَّآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ ٦٢
ذَٰلِكُمُ
ﱲ
ٱللَّهُ
ﱳ
رَبُّكُمۡ
ﱴ
خَٰلِقُ
ﱵ
كُلِّ
ﱶ
شَيۡءٖ
ﱷ
لَّآ
ﱸ
إِلَٰهَ
ﱹ
إِلَّا
ﱺ
هُوَۖ
ﱻﱼ
فَأَنَّىٰ
ﱽ
تُؤۡفَكُونَ
ﱾ
٦٢
ﱿ
Dat is Allah, jullie Heer, de Schepper van alle dingen, geen god is er dan Hij. Waarom worden jullie dan belogen?
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.