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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ghafir Ayah 55
Ghafir
55
40:55
فاصبر ان وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والابكار ٥٥
فَٱصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّۭ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنۢبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِىِّ وَٱلْإِبْكَـٰرِ ٥٥
فَٱصۡبِرۡ
ﱻ
إِنَّ
ﱼ
وَعۡدَ
ﱽ
ٱللَّهِ
ﱾ
حَقّٞ
ﱿ
وَٱسۡتَغۡفِرۡ
ﲀ
لِذَنۢبِكَ
ﲁ
وَسَبِّحۡ
ﲂ
بِحَمۡدِ
ﲃ
رَبِّكَ
ﲄ
بِٱلۡعَشِيِّ
ﲅ
وَٱلۡإِبۡكَٰرِ
ﲆ
٥٥
ﲇ
Wees daarom geduldig: voorwaar, de belofte van Allah is waar. En vraag vergeving voor jouw zonde en prijs de Glorie van jouw Heer met Zijn lofprijzing, in de avond en in de ochtend.
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Tafsir Fathul Majid
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