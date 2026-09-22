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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ghafir Ayah 53
Ghafir
53
40:53
ولقد اتينا موسى الهدى واورثنا بني اسراييل الكتاب ٥٣
وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ٱلْكِتَـٰبَ ٥٣
وَلَقَدۡ
ﱭ
ءَاتَيۡنَا
ﱮ
مُوسَى
ﱯ
ٱلۡهُدَىٰ
ﱰ
وَأَوۡرَثۡنَا
ﱱ
بَنِيٓ
ﱲ
إِسۡرَٰٓءِيلَ
ﱳ
ٱلۡكِتَٰبَ
ﱴ
٥٣
ﱵ
En voorzeker, Wij hebben Môesa de Leiding gegeven en Wij hebben de Kinderen van Israël de Schrift doen erven.
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