Aanmelden
Aanmelden
Aanmelden
Taal selecteren
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ghafir Ayah 50
Ghafir
50
40:50
قالوا اولم تك تاتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين الا في ضلال ٥٠
قَالُوٓا۟ أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بِٱلْبَيِّنَـٰتِ ۖ قَالُوا۟ بَلَىٰ ۚ قَالُوا۟ فَٱدْعُوا۟ ۗ وَمَا دُعَـٰٓؤُا۟ ٱلْكَـٰفِرِينَ إِلَّا فِى ضَلَـٰلٍ ٥٠
قَالُوٓاْ
ﱁ
أَوَلَمۡ
ﱂ
تَكُ
ﱃ
تَأۡتِيكُمۡ
ﱄ
رُسُلُكُم
ﱅ
بِٱلۡبَيِّنَٰتِۖ
ﱆﱇ
قَالُواْ
ﱈ
بَلَىٰۚ
ﱉﱊ
قَالُواْ
ﱋ
فَٱدۡعُواْۗ
ﱌﱍ
وَمَا
ﱎ
دُعَٰٓؤُاْ
ﱏ
ٱلۡكَٰفِرِينَ
ﱐ
إِلَّا
ﱑ
فِي
ﱒ
ضَلَٰلٍ
ﱓ
٥٠
ﱔ
Zij (de Engelen) zullen zeggen: "Waren jullie Boodschappen niet tot jullie gekomen met de duidelijke bewijzen?" Zij zullen zeggen: "Welzeker." Zij (de Engelen) zullen zegen: "Roept dan aan." Maar de aanroep van de ongelovigen kan niet anders dan mislukken!
Tafseers
Lagen
Lessen
Reflecties
Antwoorden
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.