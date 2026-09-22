Aanmelden
Aanmelden
Aanmelden
Taal selecteren
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ghafir Ayah 46
Ghafir
46
40:46
النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا ال فرعون اشد العذاب ٤٦
ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّۭا وَعَشِيًّۭا ۖ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُوٓا۟ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ ٤٦
ٱلنَّارُ
ﲎ
يُعۡرَضُونَ
ﲏ
عَلَيۡهَا
ﲐ
غُدُوّٗا
ﲑ
وَعَشِيّٗاۚ
ﲒﲓ
وَيَوۡمَ
ﲔ
تَقُومُ
ﲕ
ٱلسَّاعَةُ
ﲖ
أَدۡخِلُوٓاْ
ﲗ
ءَالَ
ﲘ
فِرۡعَوۡنَ
ﲙ
أَشَدَّ
ﲚ
ٱلۡعَذَابِ
ﲛ
٤٦
ﲜ
Ze zullen 's ochtends en 's avonds voor de Hel geplaatst worden. En de Dag waarop het Uur valt (zegt Allah tegen de Engelen:) "Laat Fir'aun en zijn volgelingen de hardste bestraffing binnengaan!"
Tafseers
Lagen
Lessen
Reflecties
Antwoorden
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.