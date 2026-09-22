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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ghafir Ayah 40
Ghafir
40
40:40
من عمل سيية فلا يجزى الا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مومن فاولايك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ٤٠
مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةًۭ فَلَا يُجْزَىٰٓ إِلَّا مِثْلَهَا ۖ وَمَنْ عَمِلَ صَـٰلِحًۭا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌۭ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍۢ ٤٠
مَنۡ
ﲵ
عَمِلَ
ﲶ
سَيِّئَةٗ
ﲷ
فَلَا
ﲸ
يُجۡزَىٰٓ
ﲹ
إِلَّا
ﲺ
مِثۡلَهَاۖ
ﲻﲼ
وَمَنۡ
ﲽ
عَمِلَ
ﲾ
صَٰلِحٗا
ﲿ
مِّن
ﳀ
ذَكَرٍ
ﳁ
أَوۡ
ﳂ
أُنثَىٰ
ﳃ
وَهُوَ
ﳄ
مُؤۡمِنٞ
ﳅ
فَأُوْلَٰٓئِكَ
ﳆ
يَدۡخُلُونَ
ﳇ
ٱلۡجَنَّةَ
ﳈ
يُرۡزَقُونَ
ﳉ
فِيهَا
ﳊ
بِغَيۡرِ
ﳋ
حِسَابٖ
ﳌ
٤٠
ﳍ
Wie een slechte daad heeft verricht wordt niet anders dan met haar gelijke vergolden. En wie een goede daad heeft verricht, man of vrouw; terwijl hij (of zij) een gelovige is: zij zijn het die Paradijs zullen binnengaan, zij zullen daarin voorzien worden, zonder berekening.
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Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.