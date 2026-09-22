[ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ ] وه پێش موسایش - صلی الله علیه وسلم - ئێوه به دڵنیایی یوسف پێغهمبهرتان بۆ هات - صلی الله علیه وسلم - به بهڵگهی ڕوون و ئاشكراو كۆمهلێك موعجیزهوه [ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ ] وه بهردهوام ئێوه له گوماندا بوون لهو بهڵگه ڕوون و ئاشكرایانهی كه بۆی هێنان وه ئیمانتان پێی نههێنا [ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا ] تا یوسف - صلی الله علیه وسلم - وهفاتی كرد وتتان ئیتر له دوای ئهم خوای گهوره هیچ پێغهمبهرێكی تر نانێرێ [ كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ (٣٤) ] بهم شێوازه خوای گهوره كهسانێك گومڕا ئهكات كه زیادڕهوی ئهكهن له كوفرو تاواندا وه گومانیان ههبێت له دین و یهكخواپهرستی خوای گهورهدا.