Aanmelden
Aanmelden
Aanmelden
Taal selecteren
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Inshiqaq Ayah 4
Al-Inshiqaq
4
84:4
والقت ما فيها وتخلت ٤
وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ٤
وَأَلۡقَتۡ
ﱟ
مَا
ﱠ
فِيهَا
ﱡ
وَتَخَلَّتۡ
ﱢ
٤
ﱣ
En uitwerpt wat in haar is en zich ledigt.
Tafseers
Lagen
Lessen
Reflecties
Antwoorden
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.