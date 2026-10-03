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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Inshiqaq Ayah 22
Al-Inshiqaq
22
84:22
بل الذين كفروا يكذبون ٢٢
بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ يُكَذِّبُونَ ٢٢
بَلِ
ﳂ
ٱلَّذِينَ
ﳃ
كَفَرُواْ
ﳄ
يُكَذِّبُونَ
ﳅ
٢٢
ﳆ
Degenen die niet geloven loochenen zelfs.
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