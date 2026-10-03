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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Inshiqaq Ayah 12
Al-Inshiqaq
12
84:12
ويصلى سعيرا ١٢
وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا ١٢
وَيَصۡلَىٰ
ﲌ
سَعِيرًا
ﲍ
١٢
ﲎ
En hij zal in Sa'îr (de Hel) binnengaan.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.