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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Inshiqaq Ayah 1
Al-Inshiqaq
1
84:1
اذا السماء انشقت ١
إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَّتْ ١
إِذَا
ﱓ
ٱلسَّمَآءُ
ﱔ
ٱنشَقَّتۡ
ﱕ
١
ﱖ
Wanneer de hemel verscheurd wordt.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.