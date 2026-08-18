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Tafseer: Al-Qasas 28:31
Al-Qasas
31
28:31
وان الق عصاك فلما راها تهتز كانها جان ولى مدبرا ولم يعقب يا موسى اقبل ولا تخف انك من الامنين ٣١
وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ۖ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَآنٌّۭ وَلَّىٰ مُدْبِرًۭا وَلَمْ يُعَقِّبْ ۚ يَـٰمُوسَىٰٓ أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ ۖ إِنَّكَ مِنَ ٱلْـَٔامِنِينَ ٣١
وَأَنۡ
أَلۡقِ
عَصَاكَۚ
فَلَمَّا
رَءَاهَا
تَهۡتَزُّ
كَأَنَّهَا
جَآنّٞ
وَلَّىٰ
مُدۡبِرٗا
وَلَمۡ
يُعَقِّبۡۚ
يَٰمُوسَىٰٓ
أَقۡبِلۡ
وَلَا
تَخَفۡۖ
إِنَّكَ
مِنَ
ٱلۡأٓمِنِينَ
٣١
En werp jouw staf neer!" Toen hij deze zag, bewoog die alsof zij een slang was, toen keerde hij zich haastig om, en koek niet om. (Allah zei:) "O Môesa, kom naderbij, en wees niet bang: voorwaar, jij behoort tot hen die veilig zijn.
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Rebar Kurdish Tafsir
{گۆچانهكهى موسا پێغهمبهر -
صلی الله علیه وسلم
- دهبێت به مار!} [
وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ
] وه ئهو گۆچانهی بهدهستتهوهیه فڕێی بده تا موعجیزهیهكت نیشان بدهم كه فڕێی دا بوو به مارێكی زۆر گهوره [
فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ
] كاتێك بینى ئهو ماره ئهجوولایهوه زۆر بهخێرایی وه زۆر گهوره بوو وهكو جنی، ئهگهیشت به ههر تاوێرو بهردێكى گهوره قوتى دهدا [
وَلَّى مُدْبِرًا
] موسى -
صلی الله علیه وسلم
- ئهوهی بینی یهكسهر ڕایكردو پشتی ههڵكردو ڕۆی [
وَلَمْ يُعَقِّبْ
] وه ئاوڕی نهدایهو نهگهڕایهوه له ترسا [
يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ
] خوای گهوره فهرمووی: ئهی موسى -
صلی الله علیه وسلم
- وهره بگهڕێرهوهو مهترسێ [
إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ (٣١)
] تۆ ئهمینی و هیچ زیانێك به تۆ ناگات.