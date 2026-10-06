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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-An'am Ayah 98
Al-An'am
98
6:98
وهو الذي انشاكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الايات لقوم يفقهون ٩٨
وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍۢ وَٰحِدَةٍۢ فَمُسْتَقَرٌّۭ وَمُسْتَوْدَعٌۭ ۗ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْـَٔايَـٰتِ لِقَوْمٍۢ يَفْقَهُونَ ٩٨
وَهُوَ
ﱷ
ٱلَّذِيٓ
ﱸ
أَنشَأَكُم
ﱹ
مِّن
ﱺ
نَّفۡسٖ
ﱻ
وَٰحِدَةٖ
ﱼ
فَمُسۡتَقَرّٞ
ﱽ
وَمُسۡتَوۡدَعٞۗ
ﱾﱿ
قَدۡ
ﲀ
فَصَّلۡنَا
ﲁ
ٱلۡأٓيَٰتِ
ﲂ
لِقَوۡمٖ
ﲃ
يَفۡقَهُونَ
ﲄ
٩٨
ﲅ
En Hij is Degene Die jullie dood voortkomen uit één enkele ziel en daarna is er ten vaste verblijfplaats en een bewaarplaats. Waarlijk, Wij hebben de Tekenen uitgelegd aan een volk dit begrijpt.
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