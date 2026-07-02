Aanmelden
Aanmelden
Aanmelden
Taal selecteren
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-An'am
111
6:111
۞ ولو اننا نزلنا اليهم الملايكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليومنوا الا ان يشاء الله ولاكن اكثرهم يجهلون ١١١
۞ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَآ إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ ٱلْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَىْءٍۢ قُبُلًۭا مَّا كَانُوا۟ لِيُؤْمِنُوٓا۟ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ ١١١
۞ وَلَوۡ
أَنَّنَا
نَزَّلۡنَآ
إِلَيۡهِمُ
ٱلۡمَلَٰٓئِكَةَ
وَكَلَّمَهُمُ
ٱلۡمَوۡتَىٰ
وَحَشَرۡنَا
عَلَيۡهِمۡ
كُلَّ
شَيۡءٖ
قُبُلٗا
مَّا
كَانُواْ
لِيُؤۡمِنُوٓاْ
إِلَّآ
أَن
يَشَآءَ
ٱللَّهُ
وَلَٰكِنَّ
أَكۡثَرَهُمۡ
يَجۡهَلُونَ
١١١
En al zouden Wij Engelen tot hen neergezonden hebben en zouden de doden tot hen gesproken hebben en zouden Wij alle zaken (die Moehammad's Profeetschap bewijzen) vóór hen verzameld hebben, dan nog zouden zij niet geloven, tenzij Allah het wilde, maar de meesten van hen zijn onwetend.
Tafseers
Lagen
Lessen
Reflecties
Antwoorden
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ
] ئهگهر ئێمه مهلائیكهتیان بۆ داببهزێنین تا بهچاوی خۆیان مهلائیكهتی خوای گهوره ببینن و ههواڵى راستێتى پێغهمبهریان- صلى الله عليه وسلم - بداتآ [
وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى
] وه مردوویان بۆ زیندوو بكهینهوهو خۆیان قسهی لهگهڵدا بكهن و ئهوانیش ههواڵى راستێتى پێغهمبهریان- صلى الله عليه وسلم - بدهنێ [
وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا
] وه لهو شتانهی كه داوای ئهكهن ههموو شتێكیان بۆ كۆ بكهینهوه رووبهڕووی خۆیان، یان ئومهتان كۆمهڵ كۆمهڵ بێن و ههواڵى راستێتى پێغهمبهریان- صلى الله عليه وسلم - بدهنێ [
مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ
] ئهمانه ئیمان ناهێنن مهگهر خوای گهوره خۆی ویستی لێ بێت بۆیه ئهی محمد- صلى الله عليه وسلم - بایهخیان پێ مهده وه خهفهت مهخۆ لهوهی كه ئیمان ناهێنن [
وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ (١١١)
] بهڵام زۆربهیان جاهیل و نهزانن.