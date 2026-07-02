Aanmelden
Aanmelden
Aanmelden
Taal selecteren
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-An'am
106
6:106
اتبع ما اوحي اليك من ربك لا الاه الا هو واعرض عن المشركين ١٠٦
ٱتَّبِعْ مَآ أُوحِىَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۖ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠٦
ٱتَّبِعۡ
مَآ
أُوحِيَ
إِلَيۡكَ
مِن
رَّبِّكَۖ
لَآ
إِلَٰهَ
إِلَّا
هُوَۖ
وَأَعۡرِضۡ
عَنِ
ٱلۡمُشۡرِكِينَ
١٠٦
Volg (O Moehammad) hetgeen jou van jouw Heer geopenbaard wordt er is geen god dan Hij. En wend je af van de veelgodenaanbidders.
Tafseers
Lagen
Lessen
Reflecties
Antwoorden
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ
] ئهی محمد- صلى الله عليه وسلم - شوێنی ئهو وهحی یه بكهوه كه لهلایهن پهروهردگارتهوه بۆت هاتووه، وه گوێ بهوان مهدهو خۆتیان پێوه سهرقاڵ مهكه، (ئهمه فهرمانكردنه به ئێمهیش به شوێنكهوتنى وهحى) [
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
] هیچ پهرستراوێك بهحهق نیه شایهنی پهرستن بێ تهنها زاتی پیرۆزی الله نهبێ [
وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ (١٠٦)
] وه تۆ پشت له موشریك و هاوبهشبڕیاردهران بكهو لێیان ببوره، ئهمه پێش ئهوهی كه ئایهتی كوشتارو جهنگ دابهزێت، پاشان خوای گهوره فهرمانی كرد به كوشتار كردنیان