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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Infitar Ayah 9
Al-Infitar
9
82:9
كلا بل تكذبون بالدين ٩
كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِٱلدِّينِ ٩
كـَلَّا
ﱪ
بَلۡ
ﱫ
تُكَذِّبُونَ
ﱬ
بِٱلدِّينِ
ﱭ
٩
ﱮ
Nee, jullie loochenen zelfs de Dag des Oordeels.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.