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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Infitar Ayah 4
Al-Infitar
4
82:4
واذا القبور بعثرت ٤
وَإِذَا ٱلْقُبُورُ بُعْثِرَتْ ٤
وَإِذَا
ﱍ
ٱلۡقُبُورُ
ﱎ
بُعۡثِرَتۡ
ﱏ
٤
ﱐ
En wanneer de graven worden omgekeerd.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.