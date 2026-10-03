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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Infitar Ayah 14
Al-Infitar
14
82:14
وان الفجار لفي جحيم ١٤
وَإِنَّ ٱلْفُجَّارَ لَفِى جَحِيمٍۢ ١٤
وَإِنَّ
ﱿ
ٱلۡفُجَّارَ
ﲀ
لَفِي
ﲁ
جَحِيمٖ
ﲂ
١٤
ﲃ
En voorwaar, de zondaren verkeren zeker in de Hel.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is niet beschikbaar voor de huidige vers.